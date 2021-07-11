Актриса Анна Тринчер похвасталась накаченным "орешком", но оценили не все поклонники, некоторые даже раскритиковали

Как сообщает Politeka.net, известная актриса, звезда "Скаженого весілля" Анна Тринчер, часто радует поклонников яркими выходками и смелыми фотосессиями. Так, в этот раз 19-летняя красотка выложила в своем микроблоге в Instagram пикантные снимки и предложила полюбоваться ее упругими ягодицами.

На новых фотографиях Анна запечатлена в интересной локации на ступеньках, она эпатажно позирует, меняя свое расположение. Перед камерой юная красотка появилась в откровенном розовом боди с прозрачными колготками-сеточкой. Этот наряд подчеркнул упругие ягодицы девушки, которые она так хотела выделить, а завершают образ изящные серебристые босоножки на каблуках.

В подписи к фото Тринчер написала: "Почему бы вам, прекрасным пятничным днём не посмотреть на мои сіднички? Ну а че? Зря качаю?". Пользователи тут же принялись комментировать снимки Ани: "Ребенок, что ты показываешь?", "Нормальный контент для фанатов 10-15 лет", "Ты качаешь для всех? А не для себя?", "Красотка", "Фото огонь", "Фу", "Ну красотка", "Самая лучшая", "Это уже не та Аня", "Ты нереальная".

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