Звезда "Скаженого весілля" Анна Тринчер показала нежное фото с известным исполнителем, бывшим солистом "Время и стекло" Алексем Завгородним (Позитивом)
19-летняя популярная украинская блогерша поделились снимком на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net.
19 мая артисту исполнилось 32 года. Тринчер поздравила его с днем рождения.
«С дэрэ, Алексей❤ Светлый, добрый, искренний человек желаю тебя быть самый счастливым! И жду приглашения на твои сольные концерты!» - написала она.
Также девушка опубликовала фото, где они с Позитивом обнимаются, и анонсировала показать, что происходило за кадром сїемок ее клипа с Позитивом.
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"Ань, как тебя можно не любить, если ты самый лучший, искренний человек в мире", - пишут вкомментариях.
Отметим, ранее Тринчер заинтриговала поклонников, заставив подозревать, что у нее с Позитивом роман.
Не так давно 19-летняя популярная украинская блогерша Анна Тринчер сняла клип "KISS", в котором также снялся Алексей Завгородний. Позже на церемонии YUNA, она сообщила, что сделала новое тату, которое связано с Позитивом.
"Сейчас я чувствую себя гораздо увереннее. Еще сделала тату в честь премьеры песни Kiss, в клипе на которую снялся Позитив. Тату напоминает силуэты из клипа меня и Позитива", — отметила звезда.
На вопрос, есть ли между ними романтические отношения, Анна не дала четкого ответа: "Мне кажется, что на этот вопрос должен ответить мужчина", - заключила певица.
Напомним, Каменских удивила совместным видео со звездой "Скаженого весілля 3" Анной Тринчер.
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