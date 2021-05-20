Звезда "Скаженого весілля" Анна Тринчер показала нежное фото с известным исполнителем, бывшим солистом "Время и стекло" Алексем Завгородним (Позитивом)

19-летняя популярная украинская блогерша поделились снимком на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net.

19 мая артисту исполнилось 32 года. Тринчер поздравила его с днем рождения.

«С дэрэ, Алексей❤ Светлый, добрый, искренний человек желаю тебя быть самый счастливым! И жду приглашения на твои сольные концерты!» - написала она.

Также девушка опубликовала фото, где они с Позитивом обнимаются, и анонсировала показать, что происходило за кадром сїемок ее клипа с Позитивом.

"Ань, как тебя можно не любить, если ты самый лучший, искренний человек в мире", - пишут вкомментариях.

Отметим, ранее Тринчер заинтриговала поклонников, заставив подозревать, что у нее с Позитивом роман.

Не так давно 19-летняя популярная украинская блогерша Анна Тринчер сняла клип "KISS", в котором также снялся Алексей Завгородний. Позже на церемонии YUNA, она сообщила, что сделала новое тату, которое связано с Позитивом.

"Сейчас я чувствую себя гораздо увереннее. Еще сделала тату в честь премьеры песни Kiss, в клипе на которую снялся Позитив. Тату напоминает силуэты из клипа меня и Позитива", — отметила звезда.

На вопрос, есть ли между ними романтические отношения, Анна не дала четкого ответа: "Мне кажется, что на этот вопрос должен ответить мужчина", - заключила певица.

Напомним, Каменских удивила совместным видео со звездой "Скаженого весілля 3" Анной Тринчер.

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