"Я никому и никогда не пожелаю этого испытать…"

Звезда "Скаженого весілля" Анна Тринчер перенесла серию приступов и истерики

19-летняя популярная украинская блогерша поделились подробностями произошедшего на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net.

«Вчера была самая сложная ночь в моей жизни. Никогда в жизни у меня не было такого. Привет, паническая атака… Я никому и никогда не пожелаю этого испытать… Самое страшное, что ты абсолютно не можешь контролировать себя и свои эмоции… Твое тело, мозг тебе не подвластны…», - написала девушка.

Тринчер рассказала, что этому предшествовал тяжелый день.

«Вчера я проснулась в 5 часов утра. Целый день в бегах, на ногах и конечно тоже нанервничалась, получила много стресса. Вечером у меня был час на сборы. Все это время я не могла нормально сосредоточиться, сконцентрироваться. Было такое мутное сознание. Болело сердце и спазмировал живот. Мне очень сложно было собираться. Приехали бабушка с дедушкой, чтобы забрать меня. Просто в какой то момент я понимаю, что внутреннее состояние тревоги не прекращается, я ничего не могу с этим сделать. Никогда такой сильной паники у меня не было», - рассказала она.

По словам девушки, она потеряла контроль над собой.

«Я начала терять координацию, я не совсем понимала, что происходит. Я присела возле дивана и просто началась очень сильная истерика, я начала кричать, плакать. При чем это было по нарастающей, я уже не контролировала свою речь», - призналась она.

Анна отметила, что очень благодарна бабушке, которая успокаивала ее и принесла лекарства.

«Атака нарастала все больше и больше. И после 15 минут такой истерии я понимаю, что я опаздываю на поезд», - добавила артистка. Несмотря на то, что ее все еще жутко трясло и приступ полностью еще не прекратился, она все же взяла себя в руки и вышла к машине.

Однако уже на вокзале у Тринчер начался второй приступ. «Меня опять охватила очень сильная паника, я едва сдерживала себя, чтобы не заорать», - призналась она.

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