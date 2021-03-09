Известная украинская блогерша Анна Тринчер, звезда "Скаженого весілля 3", показала себя, задав вопрос

На фото Анна Тринчер показалась в черной кожаной юбке и топике. Так как наряд был довольно коротким, поэтому снимок получился довольно провокационным. Девушка держала в руках коробку с цветами, немного выгнувшись и показывая губами поцелуй, а глаза закрыла от удовольствия.Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

На втором Анна уже стояла на четвереньках, завлекая игривостью. Букет цветов девушка поставила рядом.

"Так, девочки, колитесь. Что вам подарили? И где мой Дейсан. Сегодня целый день снимаем клип на новую песню!! Скоро по-тихонько буду открывать занавес! Кстати, в клипе будет сниматься один очень популярный человек... есть догадки?", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили более 23 тысяч лайков и написали комментарии:

"Ничего не подарили", "Ничего муж не подарил", "Аня, ты лучшая", "Как обычно - на высоте", "Огонь", "Такая милая", "Аня, растопила сердце", "Богиня", "Фотки огонь", "Шикарная".

Мы писали, что молодая украинская певица актриса Анна Тринчер показала, как делает себе сверкающий макияж.

Так, Анна решила показать, как красится «на выход». На кадрах юная красотка сидит перед зеркалом и старательно «наводит красоту». Девушка выполняет все этапы макияжа самостоятельно и в конце демонстрирует результат.

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