Известный исполнитель, бывший солист "Время и стекло" Алексей Завгородний (Позитив) тщательно хранит тайны своей личной жизни после развода

Не так давно 19-летняя популярная украинская блогерша Анна Тринчер сняла клип "KISS", в котором также снялся Алексей Завгородний. Мужчина после распада группы «Время и Стекло» оказался в центре внимания, ведь не только начал работать в новых направлениях, но еще и развелся.

Спустя 15 лет отношений Алексей расстался с Анной Андрийчук, поэтому ему часто приписывают романы с молодыми красотками. А недавно на церемонии YUNA, Тринчер сообщила, что сделала новое тату связано с позитивом. Поэтому не обошлось без вопросов об артисте.

А вот в программе "Светская жизнь" Анна сообщила, что ей есть над чем поработать и вопросов о личной жизни она старается избегать (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Сейчас я чувствую себя гораздо увереннее. Еще сделала тату в честь премьеры песни Kiss, в клипе на которую снялся Позитив. Тату напоминает силуэты из клипа меня и Позитива", — отметила звезда.

На вопрос Екатерины, есть ли между ними романтические отношения, Анна не дала четкого ответа: "Мне кажется, что на этот вопрос должен ответить мужчина", - заключила певица.

К слову, сейчас на страницу звезды интернета подписаны 1,6 миллиона пользователей сети. Размещенное видео всего за шесть часов собрало более 100 тысяч просмотров и много комментариев после презентации клипа.

"ПРЕМЬЕРА KISS 💋... Коты, сегодня важный день и мне нужна ваша поддержка! Скачивайте песню, смотрите клип, делитесь с друзьями❤️ А так же снимайте свои Сторис под песню и тик токи! А теперь рассказывайте, как вам?", - написала Анна

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