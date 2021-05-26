Известная украинская блогерша и певица Анна Тринчер, звезда "Скаженого весілля-3", рассказала о неприятном инциденте

Звезда занимается пением с шести лет, исполняя песни в хоре, а с девяти лет Анна стала выступать сольно, пишет Politeka.net. За свою карьеру красотка уже получила много наград.

Сейчас Тринчер не только поет и снимается в фильмах, но и активно ведет свой аккаунт в Инстаграм. Так, в сторис звезда рассказала о неприятном случае в поезде. Тринчер передала привет сотрудникам "Укрзалізниці", подчеркнув, что вор был в сговоре с проводниками.

"Нас обокрали в поезде. Никогда не думала, что со мной случится такая ситуация. На тот момент, когда случилась кража, мы спали в своем купе на замке, который открыли с наружней части. Спасибо большое хочу сказать "Укрзалізниці", нанимающей таких "классных" сотрудников-проводников, которые договариваются с подставными людьми, дают им ключи от купе, а те воруют деньги", - заявила певица.

В результате у артистки пропало 7000 гривен и две банковские карты.

Примечательно, что по словам Тринчер, в вагонах нет камер, а "Укрзалізниця" не несет ответственность за кражу.

Позже звезда рассказала, что кража произошла в поезде, следующем в Хмельницкий. Ночью проснулся директор Анна Тринчер, который заметил свою сумку на полу, а это значит кто-то заходил в купе и открыл дверь ключом с другой стороны.

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