Известная актриса и певица Анна Тринчер удивила кадрами с любимчиком Тины Кароль Славой Деминым

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица и актриса, звезда "Школы" и "Скаженого весілля" Анна Тринчер часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. В этот раз молодая звезда поделилась кадрами из радиостудии, на которых позирует вместе с ведущим Славой Деминым, которого называют любимчиком Тины Кароль.

На фотографиях видно, что в студию к Славе Анна пришла в эпатажном образе – на ней коротенькое темное платье и модная черная кожанка, а на ногах массивные ботинки на шнурках. Волосы девушки распущены, а на ее лице легкий макияж и забавный вид. Все дело в том, что девушка оказалась на руках Демина и он перевернул ее вниз головой.

В подписи к публикации Тринчер написала: "ЗАПРЕМЬЕРИЛИ! На @radioluxfm. Сегодня в 18:00 клип на канале! Завтра с утра песня на всех площадках! Ждёшь премьеру?". Поклонники тут же принялись комментировать фото звезды: "Очень жду", "Ты в своем репертуаре", "Как смешно", "Ждем", "Красивая", "Лучшая", "Поздравляю".

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