Популярный украинский телеведущий Слава Демин и украинская актриса и певица Анна Трінчер потанцевали под зажигательный трек

Как пишет Politeka.net популярный радиоведущий "Люкс ФМ", который запомнился украинцам как ведущий бекстейджу 11 сезона "Голос страны", и 30-летняя Анна Трінчер, которую знают благодаря сериалу "Школа" и комедии "Бешеная свадьба", опубликовали забавное видео. Так, певица учила Демина танцевать под ее новый трек "по губам". Видео зажигательного танца опубликовал в своем Instagram Слава Демин.

"Мой новый ТАНЕЦ или как @annatrincher_official учила меня танцевать под свою новую песню "по губам".

Как видим, Демин был одет в светлых джинсах и черном свитшоте с актуальным принтом, а Тринчер – в коротеньком черном платье, стильной кожаной куртке и ботах.

Поклонники написали много комментариев.

"Микро инсульт во время танца?)", " Круто🔥 10😄👍✌", "10👏🔥👏🔥👏", - оценили танец в сети.

Ранее Politeka писала, что редкие фото молодых Демина и Барских всплыли в сети: "Годы только на пользу...".

Напомним, что друг Тины Кароль Демин напился перед утренним эфиром, а Дантесу пришлось его "спасать": неожиданные подробности.

A еще Politeka сообщала, что 20-летняя звезда "бешеной свадьбы" Тринчер взбудоражила вульгарным клипом: "девочка повзрослела".