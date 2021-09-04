Популярный украинский телеведущий Слава Демин и украинская актриса и певица Анна Трінчер потанцевали под зажигательный трек
Как пишет Politeka.net популярный радиоведущий "Люкс ФМ", который запомнился украинцам как ведущий бекстейджу 11 сезона "Голос страны", и 30-летняя Анна Трінчер, которую знают благодаря сериалу "Школа" и комедии "Бешеная свадьба", опубликовали забавное видео. Так, певица учила Демина танцевать под ее новый трек "по губам". Видео зажигательного танца опубликовал в своем Instagram Слава Демин.
"Мой новый ТАНЕЦ или как @annatrincher_official учила меня танцевать под свою новую песню "по губам".
Как видим, Демин был одет в светлых джинсах и черном свитшоте с актуальным принтом, а Тринчер – в коротеньком черном платье, стильной кожаной куртке и ботах.
Полякова сделала новое заявление относительно скандала с Меладзе: "Бейте в морду"
Хименес-Браво из "Мастер Шеф" решил покинуть Украину, кадры сборов: "Здесь все мои вещи"
"Ушел в лес по грибы и не вернулся": поиски пропавшего украинца обернулись трагедией
Хименес-Браво признался в сильных чувствах к экс-участнице и судье "Мастер Шеф": "Боже мой..."
Беда у беременной невесты победителя "Голосу країни" Сасанчина, девушка едва сдержала слезы: "Это жесть просто"
Поклонники написали много комментариев.
"Микро инсульт во время танца?)", " Круто🔥 10😄👍✌", "10👏🔥👏🔥👏", - оценили танец в сети.
Ранее Politeka писала, что редкие фото молодых Демина и Барских всплыли в сети: "Годы только на пользу...".
Напомним, что друг Тины Кароль Демин напился перед утренним эфиром, а Дантесу пришлось его "спасать": неожиданные подробности.
A еще Politeka сообщала, что 20-летняя звезда "бешеной свадьбы" Тринчер взбудоражила вульгарным клипом: "девочка повзрослела".