Відома співачка і актриса Анна Трінчер вразила кадрами з нового зухвалого кліпу

Як повідомляє Politeka.net, юна українська співачка і актриса Анна Трінчер, яка знімалася в "Скаженому весіллі", часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Цього разу красуня розбурхала фанатів фрагментом відео зі свого нового кліпу, який показала в мережі.

У ролику Анна виконує пісню "По губах", яку днями презентувала на радіо. Треба сказати, що кліп молодої співачки вельми екстравагантний і навіть пікантний. У ньому дівчина з'являється в різних відвертих образах, як і її шоу-балет.

У підписі до ролика Трінчер розповіла, хто працював над створенням кліпу, а також повідомила фанатам, де можна подивитися її відеороботу. У коментарях користувачі почали бурхливо обговорювати кліп артистки, і сподобався він далеко не всім: "Ні про що", "Бомба", "Фігня", "Кайф", "Дівчинка подорослішала", "Кліп сама досконалість", "З прем'єрою! Круто, особливо Приспів", "Краща", "Молодець", "Гаряче", "Богиня", "Я дуже чекала", "Це шикарно".

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