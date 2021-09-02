Известная певица и актриса Анна Тринчер поразила кадрами из нового дерзкого клипа

Как сообщает Politeka.net, юная украинская певица и актриса Анна Тринчер, которая снималась в "Скаженном весіллі", часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. В этот раз красотка взбудоражила фанатов фрагментом видео из своего нового клипа, который показала в сети.

В ролике Анна исполняет песню "По губам", которую на днях презентовала на радио. Надо сказать, что клип молодой певицы весьма экстравагантный и даже пикантный. В нем девушка появляется в разных откровенных образах, как и ее шоу-балет.

В подписи к ролику Тринчер рассказала, кто работал над созданием клипа, а также сообщила фанатам, где можно посмотреть ее видеоработу. В комментариях пользователи начали бурно обсуждать клип артистки, и понравился он далеко не всем: "Ни о чем", "Бомба", "Фигня", "Кайф", "Девочка повзрослела", "Клип само совершенство", "С премьерой! Круто, особенно припев", "Лучшая", "Молодец", "Горячо", "Богиня", "Я очень ждала", "Это шикарно".

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