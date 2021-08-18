Что же произошло между судьями шоу?

Певица Наталья Фалион и судья и ведущая бэкстейджа популярного певческого шоу "Співають всі" Анна Тринчер пообщались за кулисами

Как пишет Politeka.net, 63-летняя Наталья Фалион родилась в селе Пятничаны, что в Хмельницкой области и долгие годы работала директором музыкальной школы. Позже Наталья Фалион вместе с группой "Лисапетний батальон" победила в 5 сезоне популярного талант-шоу "Україна має талант" в 2013 году. Славу им принесла легендарная песня "Лисапет". С тех пор группа стала много гастролировать по Украине.

Недавно солистку группы "Лисапетный батальон" пригласили стать судьей популярного шоу "Співають всі". Так, Фалион пообщалась с еще одной судьей и ведущей бэкстейджа Анной Тринчер, которая прославилась благодаря роли в сериале "Школа".

Так, актриса спросила Фалион, встала ли Наталья, если бы на сцене пела Тринчер.

"Ты немного тощая. Не мой формат, а если я сейчас встану - ты вообще офигеешь. Хочется тебя откормить", - с улыбкой ответила Фалион на вопрос.

Кроме этого, певица даже оценила маникюр ведущей бэкстейджа и не очень поняла, зачем иметь такие длинные ногти.

Ранее Politeka писала, что судья шоу "Поют все" Гросу поставила на место актрису Анну Трінчер: "Я бы тебя немного надела".

Напомним, что ЧП произошло на съемках шоу "Поют все", ведущий и судья упали со сцены: момент попал на видео

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