Певица Наталья Фалион и судья и ведущая бэкстейджа популярного певческого шоу "Співають всі" Анна Тринчер пообщались за кулисами
Как пишет Politeka.net, 63-летняя Наталья Фалион родилась в селе Пятничаны, что в Хмельницкой области и долгие годы работала директором музыкальной школы. Позже Наталья Фалион вместе с группой "Лисапетний батальон" победила в 5 сезоне популярного талант-шоу "Україна має талант" в 2013 году. Славу им принесла легендарная песня "Лисапет". С тех пор группа стала много гастролировать по Украине.
Недавно солистку группы "Лисапетный батальон" пригласили стать судьей популярного шоу "Співають всі". Так, Фалион пообщалась с еще одной судьей и ведущей бэкстейджа Анной Тринчер, которая прославилась благодаря роли в сериале "Школа".
Лорак в Одессе вышла на сцену в трусах и лифчике, Киркоров не смолчал: "Бесишься, что тебя не пригласили"
Знаменитый актер ушел из жизни, совсем немного не дожил до дня рождения: "Будем по тебе скучать"
Кадры трагического ДТП на украинской трассе: легковушку зажало между грузовиком и авто
Жизнь украинки трагически оборвалась за границей, что известно: приехала на веломарафон
Знаменитый актер и комик не дожил до юбилея всего пару дней: первые подробности трагедии
Так, актриса спросила Фалион, встала ли Наталья, если бы на сцене пела Тринчер.
"Ты немного тощая. Не мой формат, а если я сейчас встану - ты вообще офигеешь. Хочется тебя откормить", - с улыбкой ответила Фалион на вопрос.
Кроме этого, певица даже оценила маникюр ведущей бэкстейджа и не очень поняла, зачем иметь такие длинные ногти.
Ранее Politeka писала, что судья шоу "Поют все" Гросу поставила на место актрису Анну Трінчер: "Я бы тебя немного надела".
Напомним, что ЧП произошло на съемках шоу "Поют все", ведущий и судья упали со сцены: момент попал на видео
A еще Politeka сообщала, что Могилевскую с новой силой пропесочили за "киркоровский" наряд: "Ну не ваше это все".