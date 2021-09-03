Відома актриса з "Жіночого кварталу" і учасниця нового сезону шоу "Танці з зірками" Анастасія Оруджова похвалилася схудлою фігурою на паркеті

Як передає Politeka.net, Анастасія Оруджова є відомою українською актрисою і гумористою. Нещодавно вона оголосила про те, що стала новою учасницею шоу "Танці з зірками". Як відомо, перед участю в шоу дівчина змогла схуднути на 30 кілограм. Артистка активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками моментами з життя.

Цього разу на сторінці в Instagram колеги по "Танцям з зірками" Олександри Зарицької з'явилося нове відео. Як відомо, нещодавно пройшла презентація проєкту, де оголошували партнерів зіркових учасників. На кадрах Анастасія танцює і показує свою схудлу фігуру під виконання пісні однієї з учасниць проєкту Lida Lee.

"Це буде дуже жаркий сезон, не схожий ні на який інший, потужний, несподіваний, наш!"

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