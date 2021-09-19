Известный украинский теле - и радиоведущий Слава Демин, дружащий с Тиной Кароль, протролил свою коллегу из "Люкс ФМ"

Как пишет Politeka.net, Слава Демин, который запомнился украинцам как ведущий бекстейджа 11 сезона "Голос країни" и как один из ста судей на популярном талант-шоу "Співають всі", работает на радио "Люкс ФМ".

В своем Демин часто делится с поклонниками разными подробностями. На этот раз Слава решил подшутить над своей коллегой по работе – радиоведущей Татьяной Татарченко. Как видим, Демин ехал по делам и увидел на дороге грузовой автомобиль, который вез лошадь.

"Танечка Татарченко, чего ты так рано едешь на работу? Тебе же только завтра на эфир", - пошутил Демин.

Ведущая "Люкс ФМ" пока не отреагировала на троллинг Славы Демина.

Заметим, что недавно Демин признался, что на самом деле его зовут Виктор, а псевдоним Слава он взял, когда начал работать в медиасфере.

Ранее Politeka писала, что Демин "окольцевал" ревнивую Могилевскую на глазах у Поляковой: "Наташа, я хочу только тебя".

Напомним, что друг Тины Кароль Демин заинтриговал скандальными подробностями популярного шоу: "Дураки...".

A еще Politeka сообщала, что ведущий "Голоса страны" Демин признался, за кого болеет на "Танцах со звездами" и призвал украинцев голосовать: "Она реально стоит...".