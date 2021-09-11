Українська співачка Наталія Могилевська влаштувала справжній переполох на зйомках шоу "Співають всі", головним суддею якого вона є
Як пише Politeka.net, в Instagram Могилевської з'явилися ексклюзивні кадри зі зйомок. На одному з відео вона накинулася на ведучого Славу Дьоміна, який задивлявся на виступ Ольги Полякової.
"Слава Дьомін, ти мені зраджуєш з Олею Поляковою?",- напала на Дьоміна ревнива Могилевська.
"Це все неправда. Наташ, це все неправда. Наташа, я хочу тільки тебе", - прокричав "переляканий" Дьомін і кинувся обніматися до співачки.
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На наступній сторіс чоловік став розповідати про особливі почуття до зірки, зазначивши, що саме він подарував їй золоту каблучку, яка красувалася на її пальці. Потім він звернув увагу, що кільце знаходиться не на тому пальці і вирішив його переодягнути. Під імпровізаційну музику Дьомін надів Могилевській кільце на безіменний палець. У цей час Полякова готувалася до свого виступу і спостерігала за ситуацією.
Нагадаємо, що Могилевська побалувалася в машині, задерши плаття:"їду на тусу".
Ще Politeka писала, що Могилевська взяла в облогу Полякову на зйомках «Співають всі»: «Оля вистачить».
Також Politeka повідомляла, що Могилевську на лімузині затримала поліція: "Кого зняти?".