Відомий український теле- та радіоведучий Слава Дьомін, який дружить із Тіною Кароль, розповів шанувальникам подробиці третього випуску "Співають всі"

Як пише Politeka.net, популярний радіоведучий "Люкс ФМ", який запам’ятався українцям як ведучий бекстейджу 11 сезону "Голос країни", став одним зі ста суддів на популярному талант-шоу "Співають всі".

У своєму Instagram Дьомін часто ділиться з шанувальниками різними подробицями. Цього разу, телеведучий вирішив заінтригувати фанатів "Співають всі" та розповів пікантні моменти третього випуску, який на той момент ще не транслювався на телебаченні.

"ЗАРУБА З ВІДОМИМ АРТИСТОМ НА "СПІВАЮТЬ ВСІ!"🎙Сьогодні вже третій випуск шоу @spivayut_vsi Минулі фіналісти поставили високу планку😉🔝 Але, повірте! Сьогодні ви будете ще більше здивовані🔥 А я буду намагатися бути справедливим! І навіть "дам по попі" деяким з нашої сотні😏 А ще буду сперечатися з одним артистом😉 І вперше вибіжу на сцену !!!! А ще саме в цьому випуску @prykhodko_official скаже, що всі блогери, в тому числі і @mashukovsky, дураки😉 Все побачите сьогодні о 21:00 на @kanalukraina", - написав у себе в Instagram Дьомін.

У коментарях шанувальники "Співають всі" написали, що з нетерпінням чекають нового випуску шоу.

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