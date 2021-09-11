Известный украинский теле- и радиоведущий Слава Демин, который дружит с Тиной Кароль, рассказал поклонникам подробности третьего выпуска "Співають всі"
Как пишет Politeka.net, популярный радиоведущий "Люкс ФМ", который запомнился украинцам как ведущий бекстейджу 11 сезона "Голос країни", стал одним из ста судей на популярном талант-шоу "Співають всі".
В своем Instagram Демин часто делится с поклонниками различными подробностями. На этот раз телеведущий решил заинтриговать фанатов "Співають всі" и рассказал пикантные моменты третьего выпуска, который на тот момент еще не транслировался на телевидении.
" ЗАРУБА С ИЗВЕСТНЫМ АРТИСТОМ НА СПІВАЮТЬ ВСІ!🎙 Сегодня уже третий выпуск шоу @spivayut_vsi Прошлые финалисты поставили высокую планку😉🔝 Но, поверьте! Сегодня вы будете еще больше удивлены🔥 А я буду стараться быть справедливым! И даже "дам по жопе" некоторым из нашей сотни😏 А еще буду спорить с одним артистом😉 И впервые выбегу на сцену!!!! А еще именно в этом выпуске @prykhodko_official скажет что все блогеры, в том числе и @mashukovsky, дураки😉 Все увидите сегодня в 21:00 на @kanalukraina ", - написал у себя в Instagram Демин.
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В комментариях поклонники "Співають всі" написали, что с нетерпением ждут нового выпуска шоу.
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