Наталя Могилевська попросила Олю Полякову дати пораду починаючим українським виконавцям на шоу "Співають всі"

Як відомо, популярна українська співачка Наталя Могилевська очолила сотню членів журі в грандіозному проекті "Співають всі", де візьмуть участь багато зірок українського шоу-бізнесу. У новому пості на своїй сторінці в Instagram знаменитість показала себе на знімальному майданчику з Олею Поляковою.

"Як ти вважаєш, наскільки складно ось так вийти одному з натовпу і сказати якусь таку правду, якісь такі слова...ось наші Учасники виходять-їм же страшно. Навчи їх, дай їм якусь пораду", - звернулася на відео Могилевська до своєї колеги.

На це Полякова відповіла у своєму фірмовому стилі.

"Закриваєш очі, говориш всяку фігню і відправляєш, потім відкриваєш і дивишся на ефект", - запропонувала Оля.

"А скандал на всю країну! Питання, як потім це все розгрібати", - тут же зі сміхом помітила Могилевська.

"Потім потрібні сталеві яйця і хороше бомбоукриття, і довгі ноги, щоб бігти швидше по дорозі", - відповіла на це Полякова.

Потім обидві співачки розсміялися.

Шанувальники тут же відреагували на нове відео.

"Дві королеви в одному випуску", "Королева Полякова і Легенда Могилевська х**ні не скажуть", "дуже чекаємо", - пишуть люди.

Нагадаємо, Наталя Могилевська в діловому костюмі показала, що ховає під блузкою.

Як повідомляла Politeka, Могилевська в ефектному костюмі козирнула стрункою фігуркою.

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