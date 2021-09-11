Співак Євген Літвінкович зробив несподівану пропозицію учасниці "Співають всі" Тані Кисельової

Як повідомляє Politeka.net, з посиланням на сайт телеканалу "Україна", зоряний член журі вокального шоу "Співають всі" Євген Літвінкович Євген Михайлович зробив несподівану пропозицію учасниці проекту Тетяні Кисельової. Виявилося, що артист розкрив потенціал вокалістки і запропонував їй записати дуетну пісню, а вона погодилася.

"Це зовсім свіжа, ніде не звучала композиція, з нового альбому", - поділився Євген, маючи на увазі пісню "Пульс", яка, як він упевнений, стане справжнім хітом. За його словами, він раніше намагався запропонувати дует іншої відомої співачки, але вона проігнорувала його пропозицію.

"І тут я почув Таню Кисельову, голос якої ідеально лягає на трек. І так вийшло, що вона ще й вилітає з шоу. У той же момент я, на емоціях, кричу їй навздогін:" Таня, ти будеш співати зі мною пісню? "І вона погодилася", - розповів Літвінкович Євген Михайлович. І додав, що вони з Тетяною вже сконтактувати в соцмережах і готують прем'єру дуету до кінця проекту "Співають всі".

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