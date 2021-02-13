Автор и исполнитель песен Евгений Литвинкович, ставший суперфиналистом Х-Фактора, поделился личной драмой
Как передает Politeka.net, 38-летний артист открылся перед публикой с новой стороны. О своих отношениях, продлившихся семь лет, Евгений рассказал в эфире программы "Зірковий шлях".
По словам Литвинковича, свою любовь он встретил на проекте "Х-Фактор".
"Это прекрасный автор, исполнитель... человек - невероятная душечка - Мария Житникова", - признался Евгений.
В сети появилось редкое фото Софии Ротару с родными сестрами: "Зинаиду очень жаль..."
Фаворитка "Голосу країни" Мила Нитич порвала с продюсером, все подробности конфликта: «Он меня иногда…»
Полуфиналист "Холостячки" Андрей Рыбак избавился от брекетов, как он теперь выглядит: "Стал еще красивее"
"Он всегда звонил матери": душераздирающие детали трагедии с 15-летним школьником в Харькове
В Одессе тело ребенка нашли висящим на двери: "мать оставила одного, а когда вернулась..."
Именно Марию он видел матерью своих детей. Предложение возлюбленной артист делал несколько раз, уже были даже обручальные кольца - но не судилось. Перед новым годом Евгений и Мария разошлись.
"Я ей все прощаю... Как и она мне прощает все", - не без грусти отметил Литвинкович.
На встречный вопрос ведущей, что стало причиной разрыва их помолвки, случаем не измена, артист решил уклониться от прямого ответа.
"Никто никому (не изменял, - ред.). Я джентельмен, я никогда не скажу этого. Разошлись как в море корабли, потому что наши отношения исчерпали друг друга", - подытожил Литвинкович.
Также певец решил поставить точку в вопросе своего пола. Еще во время "Х-Фактора" ходили слухи, что Евгений, якобы, на самом деле женщина.
"Да, была такая легенда. Я – Литвинкович Евгений Михайлович. От самого рождения и до сих пор. Поэтому мы сейчас прекращаем всех водить за нос, и я говорю: я мужчина и таким был всегда. Вот и все", – заявил с улыбкой Литвинкович.
Напомним, что любимчик Кондратюка поразил переменами во внешности, фото: "Такой опасный...".
Как сообщала Politeka, победительница «Х-фактор» Аида Николайчук показала фигуру во всей красе: «Похорошела, попастая».
Также Politeka писала, что врачам пришлось спасать звезду Х-Фактора: куда исчез и как сейчас выглядит Евгений Литвинкович