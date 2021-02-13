Автор и исполнитель песен Евгений Литвинкович, ставший суперфиналистом Х-Фактора, поделился личной драмой

Как передает Politeka.net, 38-летний артист открылся перед публикой с новой стороны. О своих отношениях, продлившихся семь лет, Евгений рассказал в эфире программы "Зірковий шлях".

По словам Литвинковича, свою любовь он встретил на проекте "Х-Фактор".

"Это прекрасный автор, исполнитель... человек - невероятная душечка - Мария Житникова", - признался Евгений.

Именно Марию он видел матерью своих детей. Предложение возлюбленной артист делал несколько раз, уже были даже обручальные кольца - но не судилось. Перед новым годом Евгений и Мария разошлись.

"Я ей все прощаю... Как и она мне прощает все", - не без грусти отметил Литвинкович.

На встречный вопрос ведущей, что стало причиной разрыва их помолвки, случаем не измена, артист решил уклониться от прямого ответа.

"Никто никому (не изменял, - ред.). Я джентельмен, я никогда не скажу этого. Разошлись как в море корабли, потому что наши отношения исчерпали друг друга", - подытожил Литвинкович.

Также певец решил поставить точку в вопросе своего пола. Еще во время "Х-Фактора" ходили слухи, что Евгений, якобы, на самом деле женщина.

"Да, была такая легенда. Я – Литвинкович Евгений Михайлович. От самого рождения и до сих пор. Поэтому мы сейчас прекращаем всех водить за нос, и я говорю: я мужчина и таким был всегда. Вот и все", – заявил с улыбкой Литвинкович.

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