Певец Евгений Литвинкович сделал неожиданное предложение участнице "Співають всі" Тане Киселевой

Как сообщает Politeka.net, со ссылкой на сайт телеканала "Украина", звездный член жюри вокального шоу "Співають всі" Евгений Литвинкович сделал неожиданное предложение участнице проекта Татьяне Киселевой. Оказалось, что артист раскрыл потенциал вокалистки и предложил ей записать дуэтную песню, а она согласилась.

"Это совсем свежая, нигде не звучавшая композиция, из нового альбома", - поделился Евгений, имея в виду песню "Пульс", которая, как он уверен, станет настоящим хитом. По его словам, он ранее пытался предложить дуэт другой известной певице, но она проигнорировала его предложение.

"И тут я услышал Таню Киселеву, голос которой идеально ложится на трек. И так получилось, что она ещё и вылетает из шоу. В тот же момент я, на эмоциях, кричу ей вдогонку: "Таня, ты будешь петь со мной песню?" И она согласилась", - рассказал Литвинкович. И добавил, что они с Татьяной уже сконтактировали в соцсетях и готовят премьеру дуэта к концу проекта "Співають всі".

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