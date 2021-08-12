Певец дебютировал на СТБ 8 лет назад

Известный в Украине певец Евгений Литвинкович стал одним из звездных судей популярного шоу "Поют все"

Как пишет Politeka.net, 39-летний певец Евгений Литвинкович родом из белорусского города Жодино стал известен в Украине благодаря проектам на телеканале СТБ. Он стал суперфиналистом шоу "Україна має талант 4" в 2012 году и суперфиналистом шоу "Х-фактор 3" в начале 2013 года.

После грандиозного дебюта на этих двух шоу, Литвинкович подписал контракт с продюсерским центром канала СТБ на пять лет и начал работу над первым альбомом. Однако сотрудничество не сложилось и Евгений начал строить сольную карьеру, много гастролировал по Украине. Певец принимал участие в проекте "Незламні" и давал благотворительные концерты в зоне АТО.

В этом году Евгений Литвинкович решил вернуться на телевидение. Его пригласили стать судьей нового грандиозного музыкального проекта "Співають всі". Об этом сообщили на официальной странице шоу в Instagram, и рассекретили имена девятой десятки звездной сотни мегашоу.

"Евгений Литвинкович - артист и вокалист. Уверен, что именно украинская версия шоу "Співають всі!" будет по-настоящему народной", - говорится в сообщении.

Отмечается, что кроме Литвинковича, к девятому десятку вошли хореограф и режиссер Александр Лещенко, заслуженная артистка Украины Ярослава Руденко, группа Kalush, певец Артур Боссо, композитор и автор Бродвей, хореограф и вокалист Сергей Костецкий, певец и актер Игорь Воевуцкий, педагог по вокалу Алена Савинова, солистка Национальной Оперы Украины Ольга Фомичева.

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