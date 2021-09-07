Популярний український телеведучий Слава Дьомін жартома зізнався, що вболіває за співачку Ліду Лі у новому сезоні "Танців з зірками"

Як пише Politeka.net, популярний радіоведучий "Люкс ФМ", який запам’ятався українцям як ведучий бекстейджу 11 сезону "Голос країни", у своєму Instagram записав stories зі співачкою Лідою Лі, яка стала учасницею нового сезону танцювального шоу "Танці з зірками".

Так, співачка запитала в Дьоміна, за кого він вболіває на проєкті, на що Дьомін жартома відповів.

"Я дуже вболіваю за Ліду. Народ, голосуйте всі за Ліду, будь ласка, бо вона реально варта... Лідо, забери, будь ласка, кинджал", - пожартував Дьомін.

Ліда Лі, яка стала учасницею нового сезону "Танців з зірками" та танцює в парі з чемпіоном України з бальних танців та сальси, співпрацювала зі співаком Дмитром Монатіком. Однак нещодавно артисти заявили про припинення спільної роботи та старт сольної кар’єри Ліди Лі. Також нагадаємо, що дівчина отримала музичну премію YUNA в категорії "Відкриття року".

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Нагадаємо, що замішана в розлученні Дзідзьо Цибульська зійшлася в модній битві з екс-підопічною Монатіка: "У Ліди Лі ефектніше".

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