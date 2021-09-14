Відомий український теле - і радіоведучий Слава Дьомін, який дружить з Тіною Кароль, згадав про злети і падіння

Телеведучий Слава Дьомін вирішив нагадати про чергову річницю свого шоу, яке за три роки існування змогло набрати популярність. Сам телеведучий на шоу встиг взяти інтерв'ю у багатьох зірок, за що був їм вдячний.

"107 гостей! Були вдалі і не дуже випуски! Є ті, якими пишаюся, а є ті, за які соромно🙈 але все це досвід🔥і спасибі найпершим трьом гостям славі Камінській, Володимиру Дантесу, Євгену Кошовому - вони прийшли, тому що повірили мені на слово😉» - помітив телеведучий.

Він розповів, що зазвичай в мережі кажуть, що зірок у нас в країні немає, але він з командою знаходить. І ось на цьому тижні знімає відразу два випуски.

"Ps відповідь для фан-клубу Тіни Кароль. Дан Балан навідріз відмовляється😉» - говорячи про участь у зйомках його шоу, розповідає Дьомін.

Григорій Решетник не зміг пройти повз і віджартувався: "Підкажіть, а Тіна і Дан реально разом? 🤔».

Як і очікувалося, в мережі тут же відреагували на жарт Решетника і коментар Дьоміна: «Думаю можна обох в вашу програму запрошувати); обох в холостячку і холостяка. Рейтинги хороші будуть. Весь їх гарем вишикується в чергу. Рекомендую; як Мішина з Еллертом🙃; Ні, це жарт довжиною в три роки); виберуть один одного за один випуск, рейтинг за 10 років піднімуть проекту і підуть щасливі разом😂 💜; не намагайтеся, Тіна на холостячку не прийде😂 😂».

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