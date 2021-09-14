Известный украинский теле- и радиоведущий Слава Демин, который дружит с Тиной Кароль, вспомнил о взлетах и падениях

Телеведущий Слава Демин решил напомнить об очередной годовщине своего шоу, которое за три года существования смогло набрать популярность. Сам телеведущий на шоу успел взять интервью у многих звезд, за что был им благодарен.

«107 гостей! Были удачные и не очень выпуски! Есть те, которыми горжусь, а есть те, за которые стыдно🙈 Но все это опыт🔥И спасибо самым первым трем гостям Славе Каминской, Владимиру Дантесу, Евгению Кошевому - они пришли, потому что поверили мне на слово😉» - подметил телеведущий.

Он рассказал, что обычно в сети говорят, что звезд у нас в стране нет, но он с командой находит. И вот на этой неделе снимает сразу два выпуска.

«Ps Ответ для фан-клуба Тины Кароль. Дан Балан наотрез отказывается😉» - говоря об участии в съемках его шоу, рассказывает Демин.

Григорий Решетник не смог пройти мимо и отшутился: «Подскажите, а Тина и Дан реально вместе? 🤔».

Как и ожидалось, в сети тут же отреагировали на шутку Решетника и комментарий Демина: «Думаю можно обоих в вашу программу приглашать); обоих в холостячку и холостяка. Рейтинги хорошие будут. Весь их гарем выстроится в очередь. Рекомендую; Как Мишина с Эллертом🙃; Нет, это шутка длинною в три года); выберут друг друга за один выпуск, рейтинг за 10 лет поднимут проекту и уйдут счастливые вместе😂💜; Не пытайтесь, Тина на холостячку не придёт😂😂».

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