Популярна украинская блогерша Саша Пустовит честно рассказала о не самой приятной правде, касательно своего развода

Саша решилась признаться в тех моментах, о которых долго молчала. Об этом она высказалась в интервью Маше Ефросининой "Экзамен на откровенность". Как оказалось, Саша уходила из дома восемь раз из-за ссор и скандалов.

Причиной окончательной ссоры стало недоверие мужа, который полез к ней в телефон и прочел все переписки, пытаясь уличить в предательстве.

«Я считаю, что пока я спала, он взял мой телефон. Он прочитал переписку, где я жаловалась своей подруге, скинув фото, где я зареванная: "Смотри, какой мой у меня муж мудак". Это же по-дружески. Но я же не могу это все в себе держать. Я же не выношу это все в Инстаграм. Я пожаловалась, но ни в коем случае никто против него не настраивался. Тогда и началось. Он меня будит и давай меня спрашивать: Ты мне изменяешь? Я говорю "нет". Он в ответ "Скажи мне правду". Я повторяю "Нет". И слышу от него "А докажи", - поделилась девушка в интервью.

По словам девушки, решиться высказать все об отношениях с мужем она решила только потому, что сам мужчина начал шантажировать ее, угрожать и требовать развода на выгодных ему условиях в финансовом плане.

В ответ также Игорь Пустовит опубликовал сторис, назвав интервью Саши враньем:

«Я пока что останусь без комментариев, дам время посмаковать мое унижение, а оно действительно вышло вкусным. Только вот любой детектор лжи просто сгорел бы от перегрузки, если бы он там был, – написал муж Саши.

Напомним, что Комаров из «Мир наизнанку» засветил кадры свадьбы в пустыне, удивив подробностями

Как сообщала Politeka, Григорий Решетник раскрыл, почему Мишина и Эллерт не смогли быть вместе

А еще Politeka сообщала, что партнера Зарицкой из KAZKA по Танцях з зірками "рассекретили" в Сети, любимчик Кароль и Саниной