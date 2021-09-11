Ведущий и автор трэвел-программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров поделился кадрами свадьбы в пустыне

Как пишет Politeka.net, на своей странице в Инстаграм Комаров показал фрагменты нового выпуска программы, а также рассказал о необычных для европейцев свадебных ритуалах Пакистана.

«Представляете ли вы ситуацию, что жених и невеста увидят друг друга впервые уже после свадьбы, только став мужем и женой? Реально впервые посмотрят друг на друга. Очень волнительный момент. Я видел такой своими глазами. У нас с вами рядом - параллельный мир, другая планета, где совсем другая жизнь», - рассказал ведущий трэвел-шоу.

Также он отметил, что жених несколько дней под палящим солнцем пустыни Тар выполняет ритуалы предков, передохнуть в тени он может совсем недолго.

«Для удобства жених в пустыне не надевает туфли до конца, наступая на задники. Носит, как тапочки. Чтобы при первой же возможности снять и дать ногам отдохнуть. Невеста в это время плачет», - рассказал Комаров.

Напомним, что Комаров удивил странными ситуациями на съемках: "В сопровождении охраны".

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