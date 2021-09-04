Телеведущий рассказал, с чем столкнулся в чужой стране

Ведущий и автор трэвел-программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров отправился в Пакистан, где покатался на настоящем "шедевре"

Известный путешественник снимает программу, в которой старается показать самые неизведанные места, передает Politeka.net. Уже долгое время Комаров рассказывает о Пакистане.

В новой серии выпусков ведущий поделился интересной историей об известном мастере. Некоторые детали Дмитрий рассказал в своем Инстаграм.

По словам автора "Мира наизнанку", ему довелось поездить на автобусе с декором ручной работы. Его впечатлила картина мастера, поэтому он купил старый мотоцикл примерно за 430 долларов и обратился к самому известному мастеру в стране.

"За три недели он превратил этого старичка с двигателем 125 «кубиков» в шедевр, который достоин стать музейным экспонатом", - поделился ведущий.

Хотя Дмитрию не хотелось портить "шедевр", он все-таки преодолел на этом мотоцикле приличное расстояние и даже поездил в сопровождении нескольких джипов военизированной охраны в Белуджистане.

К сожалению, на одной из съемок Комарову с военными пришлось экстренно убегать, поэтому мотоцикл кинули в кузов, где он поцарапался, а некоторые детали декора отпали. Однако свой шарм транспорт не потерял.

"Новый двухколесный друг привлекал внимание всех вокруг: пакистанцы на дорогах по всей стране сигналили и восхищались, показывая поднятый вверх большой палец руки", - поделился Комаров.

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