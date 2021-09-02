"В этот день ровно 5 лет назад"

Известная украинская ведущая и жена Дмитрия Комарова Александра Кучеренко поделилась памятным воспоминанием, связанным со знакомством с мужем

Как пишет Politeka.net, красотка поделилась новым постом в своем Инстаграм.

В 2016 году Кучеренко приняла участие в конкурсе «Мисс Украина 2016», который кардинально изменил ее жизнь. Тогда девушка не только заняла первое место, обойдя всех своих соперниц, но еще и познакомилась с будущим мужем: Комаров был членом жюри конкурса.

В новом посте Кучеренко поделилась их с Дмитрием совместным фото, сделанным ровно 5 лет назад по итогам конкурса. На нем модель позировала в эффектном оранжевом платье и с короной победительницы на голове. Она счастливо улыбалась, а Комаров скромно приобнимал ее за талию.

«В этот день ровно 5 лет назад…))) Двойное счастье свалилось на голову», - подписала снимок Александра.

Стоит отметить, что их отношения с Дмитрием завязались уже после конкурса, когда они начали общаться на тему благотворительных проектов.

В комментариях к посту Кучеренко украинцы поддержали девушку.

«Как будто вчера», «Неплохо так Дмитрий себе жену отхватил. Вы очень красивая пара. Счастья вам!», «И вот под номером 13 счастье пришло с двух сторон», «Красивая пара! Любви и благополучия!», «Уже тогда было все понятно», «Дима хоть откормил за 5 лет?», - пишут люди.

Напомним, Комаров из «Мир наизнанку» растаял в объятиях загорелой жены.

Как сообщала Politeka, молодая жена Комарова из "Мир наизнанку" поделилась с украинцами радостной новостью.

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