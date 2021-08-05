Украинская телеведущая и "Мисс Украина" Александра Кучеренко, жена Дмитрия Комарова, показала себя и поделилась новостями
Как пишет Politeka.net, Александра стала известной, победив на конкурсе "Мисс Украина". Там красотка познакомилась с Дмитрием Комаровым, который был членом жюри. Кучеренко вышла за красавчика замуж, а сейчас активно занята карьерой телеведущей. Девушка не забывает и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
На новом фото красотка была в платье с небольшим декольте. Александра дополнила образ ярким мейкапом, показав его на крупном плане, сделав селфи.
"Как я люблю хорошие новости! Сегодня у нас именно такие - день богат на спортивные победы. Ну а где и когда о них узнать подробнее - вы уже знаете)", - написала Кучеренко.
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Фанаты, включая Цымбалюка, поставили более тысячи лайков и написали комментарии:
"Браво, шикарное фото", "Красотка", "Первая леди Александра".
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