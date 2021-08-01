Супруга телеведущего Дмитрия Комарова Александра Кучеренко поразила фанатов новым фото

Как сообщает Politeka.net, известная модель, телеведущая и жена путешественника Дмитрия Комарова Александра Кучеренко часто радует поклонников яркими фото в своем микроблоге в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка поделилась смелым кадром, на котором показала свою идеальную фигуру.

На новом снимке Саша запечатлена в спортзале, она гордо позирует в объектив. Перед камерой девушка появилась в темном спортивном образе – узких лосинах и коротком топе, этот наряд подчеркнул ее роскошную фигуру. Волосы красотки распущены и зачесаны назад, а на лице легкий макияж, она уверенно смотрит в объектив.

В подписи к фотографии Кучеренко высказалась на поддержку украинских спортсменов, которые сейчас соревнуются на Олимпиаде в Токио. "Как меня раздражают те, кто сейчас, смотря на диване Олимпиаду, пишут недовольные комментарии о "не золотых" медалях наших спортсменов. И как восхищаюсь теми, кто сейчас на этих соревнованиях борется за мечту всей своей жизни. Они с детства отдавали каждый свой день спорта, тренируясь на износ, каждый раз преодолевая страх, усталость и новые испытания, отказывая себе во многом. Невозможно и представить всего того, что пришлось пройти и выдержать на пути к Олимпу", - написала Александра.

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