Известный телеведущий, автор шоу «Мир наизнанку» Дмитрий Комаров впечатлил видом рядом с роскошной женой

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм у телеведущей Александры Кучеренко появилось фото со звездным мужем. Девушка позировала в красивом вышитом платье синего цвета, которое спадало с плеч. Дмитрий тоже приоделся в национальный костюм в честь праздника. Он обнял свою загорелую красотку и расплылся в улыбке.

«С Днем независимости, Украина. С праздником каждого украинца! Пусть нас всегда объединяет любовь к нашей стране и друг к другу», - подписала фото Александра.

В комментариях звездной паре оставили массу приятных слов.

«Ваша пара очень красивая», «Нереальные», «Глаз не оторвать от вас! Красота зашкаливает!», «Какие красивые. С праздником», «Очень красивые!», «Какие у Вас красивые вышиванки!», - пишут пользователи сети.

Как известно, Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко долго скрывали свои отношения, рассказав о них лишь после свадьбы.

Напомним, что Комаров решил отгрохать дом в Карпатах и похвастался покупкой: "Меня можно поздравить".

Как сообщала Politeka, Комаров поразил украинцев новым фото, заинтриговав местом: "Где это чудо природы...".

Также Politeka писала, что Комаров поразил видом среди джунглей: "Непредсказуемые маршруты".