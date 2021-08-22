Український мандрівник Дмитро Комаров, зірка "Світ навиворіт", показав себе у цікавій локації

Як пише Politeka.net, Дмитро Комаров став популярним українським ведучим, показуючи найцікавіші місця планети Земля. Красунчик активно веде Instagram, де ділиться найцікавішим.

На новому фото Дмитро був у сорочці і шортах. Комаров стояв біля величезного дерева в лісі, вражаючи його розміром.

"Традиційно. Де це диво природи і неймовірна краса, яка мене дуже вразила? Амазонія? Нацпарк в Африці? Джунглі Борнео? Австралія? Нова Гвінея? Домінікана? Або... Ваш варіант", - написав Дмитро Комаров під фото.

Фанати поставили понад 16 тисяч лайків і написали коментарі:

"Діма, дуже любимо "Світ навиворіт", переглядаємо з дітьми навіть і не знаю по якому разу, збилися з рахунку", " Дмитро, приїжджайте в Дагестан, в Древній Дербент. Уявляю, яка цікава колоритна передача вийшла б"," Ботанічний сад в Батумі","мальовниче місце".

Нагадаємо, пошарпаний комарів з "Світ навиворіт" вразив видом серед джунглів

А ще Politeka повідомляла, що Комаров з "Світ навиворіт" вирішив відгрохати будинок в Карпатах і похвалився покупкою

Також Politeka повідомляла, що Комаров з "Світ навиворіт" осідлав коня, щоб показати українцям райське місце в Карпатах



