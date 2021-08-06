Ведущий популярной трэвел-программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров впервые прервал молчание, после того, как потерял близкого человека
Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на странице ведущего в Инстаграм.
Комаров отметил, что внимательно следит за событиями Олимпиады-2021 в Токио. Он показал архивные кадры, сделанные в Японии, и пожелал удачи нашим спортсменам.
«На фото можно увидеть наш балкон в Токио - так он выглядел все месяцы японской экспедиции, и нашу арендованную квартиру в японской столице с улицы было видно издалека. Пусть благодаря вам, дорогие наши спортсмены, 🇺А увидят миллиарды людей», - написал он.
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«Я с трудом представляю себе, какую нужно иметь силу и волю спортсменам со всего мира, которые выступают в этом году! Вчера думал: вот ты готовишься к Олимпиаде в 2020 году, доводишь себя до идеальной формы, а из-за короновируса всё отменяют. И эту идеальную форму нужно не потерять, сохранить, поддерживать на пике ещё год, при этом точно не зная, будет Олимпиада или нет. Титанический труд», - отметил Комаров.
«Моё вам уважение, дорогие спортсмены! Пусть Фудзияма и невероятная атмосфера страны восходящего солнца дает вам энергию!» - добавил ведущий.
Напомним, 28 июля в одном из сел Коломыйского района Ивано-Франковщины в результате авиакатастрофы погиб профессиональный летчик и инструктор Игорь Табанюк. Пилот был близким другом Дмитрия Комарова.
Напомним, осунувшийся Дмитрий Комаров из "Мир наизнанку" навсегда простился с человеком-легендой.
Как сообщала Politeka, Комаров из "Мир наизнанку" рассказал о своих приключениях в Украине, предупредив об опасности.
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