Автору и ведущему трэвел-программы "Мир наизнанку" Дмитрию Комарову досталось на Волыни

38-летний путешественник напугал публику покрасневши и опухшим лицом. Оказалось, что на Дмитрия напали "опасные твари". Комаров показал, как выглядит сейчас, а также рассказал, что произошло, в новом посте в Инстаграм, передает Politeka.net. Судя по геометкам, сделанным на предыдущих фото, звезда сейчас находится в Волынской области.

"Издержки профессии. Комары и оводы любят попить кровь Комарова", - сообщил ведущий. Несмотря на муки и немного непрезентабельный вид, Дмитрий все же продолжает снимать программу.

"Работаем. Укусы - не помеха! Снимаем для вас крутые программы✌ Обещаю, что мы вас удивим. И покажем то, что ещё не показывали", - пообещал он.

Пользователи кинулись жалеть Комарова в комментариях. Одними из первых откликнулись звезды - певец Владимир Дантес и его супруга Надя Дорофеева, а также ведущий Владимир Остапчук.

"😢😢😢"

"Б*яя 😢😢😢"

"Огоооооооооооооо"

Другие подбодрили звезду "Мир наизнанку":

"Спасибо Вам большое за Вашу работу!)"

"Бедный😱😂"

"Жесть(((😓Берегите Себя!!!"

"Ну только Дима и Александр так могут, и огонь и медные трубы пройти! Чтобы сделать💯 шедевральные передачи😁!"

"Комары едят Комарова. Каннибализм какой-то😂"

"видимо ногами били, а не кусали"

Напомним, жена Комарова из "Мир наизнанку" показала естественную красоту.

Как сообщала Politeka, Комаров из «Мир наизнанку» откровенно высказался о медицине в Украине.

Также Politeka писала, что Комаров из "Мир наизнанку" раскрыл, чем его порадовала молодая жена в день рождения.