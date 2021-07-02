Автору и ведущему трэвел-программы "Мир наизнанку" Дмитрию Комарову досталось на Волыни
38-летний путешественник напугал публику покрасневши и опухшим лицом. Оказалось, что на Дмитрия напали "опасные твари". Комаров показал, как выглядит сейчас, а также рассказал, что произошло, в новом посте в Инстаграм, передает Politeka.net. Судя по геометкам, сделанным на предыдущих фото, звезда сейчас находится в Волынской области.
"Издержки профессии. Комары и оводы любят попить кровь Комарова", - сообщил ведущий. Несмотря на муки и немного непрезентабельный вид, Дмитрий все же продолжает снимать программу.
"Работаем. Укусы - не помеха! Снимаем для вас крутые программы✌ Обещаю, что мы вас удивим. И покажем то, что ещё не показывали", - пообещал он.
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Пользователи кинулись жалеть Комарова в комментариях. Одними из первых откликнулись звезды - певец Владимир Дантес и его супруга Надя Дорофеева, а также ведущий Владимир Остапчук.
"😢😢😢"
"Б*яя 😢😢😢"
"Огоооооооооооооо"
Другие подбодрили звезду "Мир наизнанку":
"Спасибо Вам большое за Вашу работу!)"
"Бедный😱😂"
"Жесть(((😓Берегите Себя!!!"
"Ну только Дима и Александр так могут, и огонь и медные трубы пройти! Чтобы сделать💯 шедевральные передачи😁!"
"Комары едят Комарова. Каннибализм какой-то😂"
"видимо ногами били, а не кусали"
Напомним, жена Комарова из "Мир наизнанку" показала естественную красоту.
Как сообщала Politeka, Комаров из «Мир наизнанку» откровенно высказался о медицине в Украине.
Также Politeka писала, что Комаров из "Мир наизнанку" раскрыл, чем его порадовала молодая жена в день рождения.