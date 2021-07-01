Известный украинский ведущий и создатель тревел-шоу «Мир наизнанку» Дмитрий Комаров показал, как проводит лето в Украине «на кабриолете»

Путешественник этим летом решил получше исследовать просторы своей родины. О поездке Комаров рассказал в новом посте на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net.

По словам ведущего, этим летом его ждали свежие эко-продукты, фантастические места и отличная экология. Все это он нашел на Волыни.

«Единственный минус - в лесу комары и оводы. Это решаемо при помощи репеллента и москитной сетки на шляпе», - уточнил Комаров.

Он также посоветовал всем украинцам покупать чернику именно сейчас, но не в магазинах, а у людей, которые сами ее собирают.

Свой пост Комаров сопроводил яркими фотографиями, сделанными на обочине дороги. На них ведущий позировал со своим «кабриолетом», который оказался машиной модели «Волынянка», ЛУАЗ 969.

Также ведущий сам последовал своему совету и прикупил черники у женщины, которая продавала ягоды.

Поклонники оценили новый пост путешественника.

«Дима, лучший, душевный и замечательный ведущий», «Самый лучший, не такой как все! Светлый и добрый парень», «Дмитрий, какой раритет, Ваш кабрик. Он ведь ещё и плавает?», «Какой вы Дмитрий лучезарный! Позитивный!», - пишут люди.

Напомним, жена Комарова из "Мир наизнанку" показала естественную красоту.

Как сообщала Politeka, Комаров из «Мир наизнанку» откровенно высказался о медицине в Украине.

Также Politeka писала, что Комаров из "Мир наизнанку" раскрыл, чем его порадовала молодая жена в день рождения.