Украинский телеведущий, звезда тревел-шоу «Мир наизнанку» Дмитрий Комаров обратился к медикам

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм Дмитрий написал трогательный пост-обращение к украинским медикам в честь их профессионального праздника. Он отметил, что после событий 2020 года многие осознали важность этой профессии, а также необходимость достойной оплаты труда врачей.

«К сожалению, труд медика в Украине остается недооценен. Большинство медработников не могут позволить себе жить, не переживая, что денег хватит на все. Доход часто "проедается", или даже на это не всегда хватает», - отметил Комаров.

Телеведущий подчеркнул, что ему есть с чем сравнивать, ведь он общался с врачами из разных стран.

"Я люблю и очень уважаю наших врачей. И хочется для них бОльшего. Мне есть, с чем сравнить. Я плотно общался и общаюсь с врачами в разных странах", - заявил он.

Во многих странах мира врачи – это элита.

«Например, в Японии, Китае, Европе. Гонорары впечатляют, и как по мне - так и должно быть. От их опыта и квалификации напрямую зависят жизни», - заявил Комаров, добавив, что даже в Индии и Пакистане врачи могут легально зарабатывать тысячи долларов.

Телеведущий подчеркнул, что мечтает о таком же для Украины.

В комментариях Комарова поддержали поклонники.

«Спасибо Дмитрий за теплые слова в адрес медиков!», «Спасибо, аж слёзы проступают», «Какие правильные слова!», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Комаров из "Мир наизнанку" неожиданно обратился к украинцам: "Как я устал и всё это ненавижу".

Как сообщала Politeka, Комаров из "Мир наизнанку" раскрыл, чем его порадовала молодая жена в день рождения: "Подарила потрясающий...".

Также Politeka писала, что Комаров из "Мир наизнанку" показал, с кем развлекается вдали от молодой жены: "Больше 10 лет...".