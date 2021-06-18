Ведучий популярного українського шоу "Світ навиворіт" Дмитро Комаров відверто розповів про себе і свої плани в день народження
17 червня відомому українському мандрівникові виповнюється 38 років. З цієї нагоди він поділився відвертим постом на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.
Ведучий розповів, що відзначає свято зі своєю дружиною Олександрою Кучеренко. Вони вирушили відпочити в Одесу, де обраниця піднесла Комарову подарунок.
"Дружина подарувала приголомшливий торт у формі планети, по якій я крокую з рюкзаком", - розповів мандрівник.
Комаров розповів, що абсолютно не відчуває свій вік. За його словами, через незвичайний стиль життя і постійні роз'їздів він пристосувався до небезпек і сприймає екстремальні ситуації по-іншому.
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"Особливо сильно змістився поріг здатності дивуватися. Тому з кожною програмою мені доводиться шукати сюжети все глибше і далі, щоб продовжувати дивуватися ... Так непомітно змінюється проект, гармонійно дорослішаючи разом зі мною", - розповів ведучий.
Він зазначив, що подорожі навчили його людяності, любові до людей і кращому розумінню інших.
Комаров також поділився своїми творчими планами.
"Не зупинятися і йти тільки вперед. Я знаю, що в своєму новому році не раз запізнюся на поїзд або літак, проїду десятки тисяч кілометрів, будуть сотні безсонних ночей, ранніх підйомів і непередбачених ситуацій. І все для того, щоб біля телевізора, смартфона або комп'ютера ви подорожували зі світом навиворіт комфортно і безпечно", - підсумував ведучий.
Він також опублікував своє фото зі святковим тортом. На ньому Комаров виглядає дуже щасливим.
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