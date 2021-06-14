Відомий телеведучий Дмитро Комаров з "Світ навиворіт" показав, з ким розважається під час своїх подорожей

Як пише Politeka.net, Дмитро Комаров вже більше 10 років радує українців своїм пізнавальним шоу. Красунчик вирішив цього разу показати ту людину, з якою він весь цей час був.

На фото, які опублікував Дмитро, можна побачити чоловіка. Як зрозуміло з підпису-це відеооператор Олександр Дмитрієв, з яким Комаров знімає "Світ навиворіт" вже більше 10 років. У " каруселі "можна побачити, як" парочка " розважається під час подорожей.

"З днем народження, Дмитрієв Олександр !!! Людина, очима якої ви більше 10 років бачите #мирнаиванку чудовий оператор, суперпрофі, але головне-чоловіче! Сані можна довірити будь-яке питання, він ніколи не додасть і не обдурить. Зразок спокою, адекватності, сили, мужності і витривалості. Людина, гідна тільки найкращого! Давайте привітаємо Сашу Дмитрієва! УРА", - написав Дмитро.

Фанати, включаючи Дантеса, чоловіка Наді Дорофєєвої, поставили понад 30 тисяч лайків і написали коментарі:

"Саня, з днем народження. Ще більше відкриттів у світі", " мамо! Коли Саня піде на пенсію, я буду замість нього, працювати з Комаровим!!! (Льоша, 6 років)", " Саша, удачі, вам! І багато, багато модних, веселих шкарпеток для ваших ніг!) ", "Обожнюю Саньку.Скромний і дуже мужній. Теперішнє. З днем народження!".

Нагадаємо, Комаров з "Світ навиворіт" зізнався, чим обернулася його зустріч з дивним гідом у Карпатах

А ще Politeka писала, що дружина Комарова з "Світ навиворіт" розповіла про своє щастя, блиснувши фігурою в сукні

Також Politeka повідомляла, що Комаров з "Світ навиворіт" несподівано звернувся до українців



