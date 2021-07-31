Ведущий трэвел-программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров попрощался с известным украинцем, который был его другом

Подробности он сообщил на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net.

Трагедия произошла 28 июля. Тогда в одном из сел Коломыйского района Ивано-Франковщины самолет упал на дом и вспыхнул. В результате погибли четыре человека, трое пассажиров (хасидов-иностранцев) и пилот.

Пилотом оказался именно другом Комарова Игорь Табанюк, у которого за плечами сорок лет стажа пилотирования.

Трагедия стала большим ударом для Дмитрия Комарова.

Прощение с пилотом Игорем Табанюком состоялось в Церкве священомученика Йосафата Кунцевича, в Коломые.

Дмитрий Комаров сообщил, что мэр Коломыи публично пообещал, что займется вопросом почтения имени Табанюка, сохранения аэропорта и присвоения ему имени известного пилота.

«До встречи, Коломыя. Замечательный город, который для меня и тысяч туристов открылся только благодаря Игорю Табанюку», - написал Комаров.

Напомним, трагедия у Комарова из "Мир наизнанку", украинцы соболезнуют утрате: "Теперь он ушел к сыну..."

Как сообщала Politeka, сестра Комарова с "Мир Наизнанку" в мини-платье удивила растяжкой откровением: "Я просто обожаю..."

Также Politeka писала, что Комаров из "Мир наизнанку" рассказал о своих приключениях в Украине, предупредив об опасности