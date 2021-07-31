Ведущий трэвел-программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров попрощался с известным украинцем, который был его другом
Подробности он сообщил на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net.
Трагедия произошла 28 июля. Тогда в одном из сел Коломыйского района Ивано-Франковщины самолет упал на дом и вспыхнул. В результате погибли четыре человека, трое пассажиров (хасидов-иностранцев) и пилот.
Пилотом оказался именно другом Комарова Игорь Табанюк, у которого за плечами сорок лет стажа пилотирования.
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Трагедия стала большим ударом для Дмитрия Комарова.
Прощение с пилотом Игорем Табанюком состоялось в Церкве священомученика Йосафата Кунцевича, в Коломые.
Дмитрий Комаров сообщил, что мэр Коломыи публично пообещал, что займется вопросом почтения имени Табанюка, сохранения аэропорта и присвоения ему имени известного пилота.
«До встречи, Коломыя. Замечательный город, который для меня и тысяч туристов открылся только благодаря Игорю Табанюку», - написал Комаров.
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