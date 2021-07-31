Ведущего трэвел-программы "Мир наизнанку" Дмитрия Комарова потрясла трагедия, произошедшая с его другом-летчиком
Так, 38-летняя звезда телеэкранов попрощался с разбившимся в авиакатастрофе товарищем. Соответствующий пост Комаров опубликовал у себя на страничке в соцсети Фейсбук, передает Politeka.net.
Напомним, 28 июля в одном из сел Коломыйского района Ивано-Франковщины самолет упал на дом и вспыхнул. В результате погибли четыре человека, трое пассажиров (хасидов-иностранцев) и пилот.
"Я в шоке, я смотрела все передачи с ним, скорбела за его сыном. Когда услышала, просто онемела, бедные женщины этой семьи, какие испытания им приходится выдерживать. Вечный полет Игорю!"
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"...теперь он ушёл к сыну к Денису, который разбился в 2013 году... плачу со всеми... очень очень больно"
Напомним, самолет упал на жилой дом на Ивано-Франковщине: первые кадры с места крушения.
Как сообщала Politeka, Комаров из "Мир наизнанку" рассказал о своих приключениях в Украине, предупредив об опасности.
Также Politeka писала, что Дмитрий Комаров из "Мир наизнанку" ужаснул распухшим лицом