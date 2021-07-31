Ведущего трэвел-программы "Мир наизнанку" Дмитрия Комарова потрясла трагедия, произошедшая с его другом-летчиком

Так, 38-летняя звезда телеэкранов попрощался с разбившимся в авиакатастрофе товарищем. Соответствующий пост Комаров опубликовал у себя на страничке в соцсети Фейсбук, передает Politeka.net.

Напомним, 28 июля в одном из сел Коломыйского района Ивано-Франковщины самолет упал на дом и вспыхнул. В результате погибли четыре человека, трое пассажиров (хасидов-иностранцев) и пилот.

Другом Комарова оказался именно летчик - Игорь Табанюк, у которого за плечами сорок лет стажа пилотирования.

"Мне сложно писать и говорить. Игорь был другом. Он - один из лучших пилотов Украины. Человек, который всю свою жизнь, время, силы и энергию отдал авиации. Её развитию. Человек, который за свои деньги возродил аэродром в Коломые из руин, открыл летную школу, проводил праздники для всех желающих", - не сдержал эмоций Комаров.

Примечательно, что до этого в авиакатастрофе погиб сын Табанюка.

Пользователи поддержали ведущего, выразив свои соболезнования в комментариях:

"Это действительно трагедия и огромная потеря. Он вызывал восхищение. Соболезную тем, кто его любил и для кого он был целым миром"

"Я в шоке, я смотрела все передачи с ним, скорбела за его сыном. Когда услышала, просто онемела, бедные женщины этой семьи, какие испытания им приходится выдерживать. Вечный полет Игорю!"

"...теперь он ушёл к сыну к Денису, который разбился в 2013 году... плачу со всеми... очень очень больно"

"Позавчера только проезжал мимо Коломыи на машине... Этот самолёт как раз заходил надо мной на посадку... Какое горе..."