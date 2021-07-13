Известный украинский ведущий и создатель популярного тревел-проекта «Мир наизнанку» Дмитрий Комаров показал, как необычный фестиваль, который прошел в Украине

Как пишет Politeka.net, Комаров поделился новым постом в своем Инстаграм. В нем он рассказал, что эти выходные провел в Коломые, где проходил авиаслет, приуроченный к празднованию Ивана Купала.

«Его организовал знаменитый пилот Игорь Табанюк. На аэродроме, который больше 10 лет назад был государственным, заросшим бурьяном, безжизненным. Игорь взял полосу в аренду, восстановил аэропорт из руин, превратив в туристический магнит. В этом году на фестиваль прилетели десятки самолётов и пилотов не только из Украины», - рассказал Комаров.

Он также предупредил, что этот фестиваль может стать последним, ведь местные власти решили перевести аэродром в коммунальную собственность. По словам ведущего, это было бы большой потерей для украинского туризма и авиации.

«Как мы помним, такое уже было, и аэродром "умирал" до прихода Табанюка. Если такое произойдет, это будет большая потеря для украинского туризма, авиации общего назначения», - написал ведущий.

Он также отметил, что помимо самих самолетов посетители фестиваля могли насладиться традиционной едой, танцами, музыкой и конкурсами.

Ведущий также поделился фотографиями с фестиваля.

Напомним, молодая жена Комарова из «Мир наизнанку» покорила видом в неоновом костюме.

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