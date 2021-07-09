Украинский телеведущий Дмитрий Комаров, который ведет авторскую программу о путешествиях «Мир наизнанку», удивил необычным ночлегом
Как пишет Politeka.net, сейчас Комаров снимает программу в украинских Карпатах. До этой командировки он показал, что во время съемок его лицо сильно искусали комары и оводы. Да так, что на лице фактически не осталось живого места.
В этот раз Комаров поделился более оптимистичными новостями. Он провел ночь в горах на свежем воздухе. Телеведущий умостился в гамаке, укрывшись спальником. Вид на фото впечатлял.
«Сегодня спал в гамаке. Заряжался энергией гор. День будет "бодрячок" после такой ночи», - подписал фото Комаров.
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В комментариях ему оставили много приятных отзывов.
«Полжизни отдала бы за такой сон, очень круто», «Комаров "кормил" комаров», «Дмитрий какая красота, Вы наш замечательный человек», «Волшебное начало дня», «Кайф», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Комаров пострадал на съемках своей программы, на лице не осталось живого места: "Бедный".
Как сообщала Politeka, Дмитрий Комаров напугал распухшим лицом: "Бедный, как его жалко".
Также Politeka писала, что Комаров засветился в компании Андрея Шевченко, обратившись к украинцам: "Давайте вместе!".