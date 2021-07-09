Украинский телеведущий Дмитрий Комаров, который ведет авторскую программу о путешествиях «Мир наизнанку», удивил необычным ночлегом

Как пишет Politeka.net, сейчас Комаров снимает программу в украинских Карпатах. До этой командировки он показал, что во время съемок его лицо сильно искусали комары и оводы. Да так, что на лице фактически не осталось живого места.

В этот раз Комаров поделился более оптимистичными новостями. Он провел ночь в горах на свежем воздухе. Телеведущий умостился в гамаке, укрывшись спальником. Вид на фото впечатлял.

«Сегодня спал в гамаке. Заряжался энергией гор. День будет "бодрячок" после такой ночи», - подписал фото Комаров.

В комментариях ему оставили много приятных отзывов.

«Полжизни отдала бы за такой сон, очень круто», «Комаров "кормил" комаров», «Дмитрий какая красота, Вы наш замечательный человек», «Волшебное начало дня», «Кайф», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Комаров пострадал на съемках своей программы, на лице не осталось живого места: "Бедный".

Как сообщала Politeka, Дмитрий Комаров напугал распухшим лицом: "Бедный, как его жалко".

Также Politeka писала, что Комаров засветился в компании Андрея Шевченко, обратившись к украинцам: "Давайте вместе!".