Відомий український телеведучий Дмитро Комаров з "Світ навиворіт" з'явився в компанії голови збірної України Андрія Шевченка
Як пише Politeka.net. Дмитро Комаров є одним з найпопулярніших мандрівників і веде тревел-шоу "Світ навиворіт". У цей важливий день красень вирішив звернеться до українців, показавшись в компанії глави збірної України Андрія Шевченка:
"Сьогодні збірна України з футболу грає у чвертьфіналі Європи з футболу 2020. З Англією. Давайте разом о 22: 00 передавати рідній збірній енергетику кожного з нас з вами. Нехай сьогодні хлопці в Римі відчують і точно знають, що всі українці разом з ними на полі: душею, серцем, емоційно. Не дивлячись на відстань. Енергетика передається, для неї не існує перешкод і відстаней.
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Бажаємо удачі команді Андрія Шевченка!
Ми віримо в вас!
Ми любимо вас!
Ми пишаємося вами!",- написав Дмитро.
Фанати поставили понад 30 тисяч лайків і написали коментарі:
"Бажаю удачі збірній України"," удачі вам, збірній фарту", " друзі, Я вірю в вас, ви сильні і кращі. Підтримую вас з самого Риму".
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