Известній украинский телеведущий Дмитрий Комаров из "Мир наизнанку" показался в компании главы сборной Украины Андрея Шевченко

Как пишет Politeka.net. Дмитрий Комаров является одним из самых популярных путешественников и ведет тревел-шоу "Мир наизнанку". В этот важный день красавчик решил обратится к украинцам, показавшись в компании главы сборной Украины Андрея Шевченко:

"Сегодня сборная Украины по футболу играет в четвертьфинале Европы по футболу 2020. С Англией. Давайте вместе в 22:00 передавать родной сборной энергетику каждого из нас с вами. Пусть сегодня ребята в Риме почувствуют и точно знают, что все украинцы вместе с ними на поле: душой, сердцем, эмоционально. Не смотря на расстояние. Энергетика передается, для неё не существует преград и расстояний.

Желаем удачи команде Андрея Шевченко!

Мы верим в вас!

Мы любим вас!

Мы гордимся вами!", - написал Дмитрий.

Фанаты поставили более 30 тысяч лайков и написали комментарии:

"Желаю удачи сборной Украины", "Удачи вам, сборной фарта", "Друзья, я верю в вас, вы сильные и лучшие. Поддерживаю вас из самого Рима".

Напомним, Комаров пострадал на съемках "Мир наизнанку", на лице не осталось живого места

А еще Politeka писала, что Комаров из "Мир наизнанку" похвастался кабриолетом, на котором колесит по Украине

Также Politeka сообщала, что жена Комарова из "Мир наизнанку" показала естественную красоту, поманив сладким



