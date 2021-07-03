Известній украинский телеведущий Дмитрий Комаров из "Мир наизнанку" показался в компании главы сборной Украины Андрея Шевченко
Как пишет Politeka.net. Дмитрий Комаров является одним из самых популярных путешественников и ведет тревел-шоу "Мир наизнанку". В этот важный день красавчик решил обратится к украинцам, показавшись в компании главы сборной Украины Андрея Шевченко:
"Сегодня сборная Украины по футболу играет в четвертьфинале Европы по футболу 2020. С Англией. Давайте вместе в 22:00 передавать родной сборной энергетику каждого из нас с вами. Пусть сегодня ребята в Риме почувствуют и точно знают, что все украинцы вместе с ними на поле: душой, сердцем, эмоционально. Не смотря на расстояние. Энергетика передается, для неё не существует преград и расстояний.
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Желаем удачи команде Андрея Шевченко!
Мы верим в вас!
Мы любим вас!
Мы гордимся вами!", - написал Дмитрий.
Фанаты поставили более 30 тысяч лайков и написали комментарии:
"Желаю удачи сборной Украины", "Удачи вам, сборной фарта", "Друзья, я верю в вас, вы сильные и лучшие. Поддерживаю вас из самого Рима".
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