Відомий мандрівник Дмитро Комаров, зірка "Світ навиворіт", показав недоліки професії
Як пише Politeka.net, Дмитро Комаров є популярним українським мандрівником, який вже багато років веде передачу "Світ навиворіт". Але подорожі-це не тільки цікаво, але іноді і небезпечно. Так, нещодавно, Комаров поділився знімком, де його покусали комарі і оводи. Цей кадр вирішили обговорити на сторінці "Новини зірок" в Instagram.
на фото Дмитро здався крупним планом. Можна відразу помітити, що Комарова покусали комарі і оводи і тому особа розпухло.
"Недоліки професії. Дмитра Комарова в черговій експедиції сильно покусали комарі і оводи. Але зйомки тривають, каже Дмитро і не таке траплялося", - було підписано фото.
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Фанати поставили майже 10 тисяч лайків і написали коментарі:
"Супер-ведучий" ," найкращий ведучий комарів-бережіть себе", " якщо комар кусає Комарова - він канібал?", "Не страшніше ніж обійняти дружину якудзи)))", "Огого. Акуратніше там. Так і до анафілактичного шоку недалеко", "бідний, як шкода його".
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