Известный путешественник Дмитрий Комаров, звезда "Мир наизнанку", показал издержки профессии

Как пишет Politeka.net, Дмитрий Комаров является популярным украинским путешественником, который уже много лет ведет передачу "Мир наизнанку". Но путешествия - это не только интересно, но иногда и опасно. Так, недавно, Комаров поделился снимком, где его покусали комары и оводы. Этот кадр решили обсудить на страничке "Новости звезд" в Инстаграм.

на фото Дмитрий показался крупным планом. Можно сразу заметить, что Комарова покусали комары и оводы и поэтому лицо распухло.

"Издержки профессии. Дмитрия Комарова в очередной экспедиции сильно покусали комары и оводы. Но съёмки продолжаются, говорит Дмитрий и не такое случалось", - было подписано фото.

Фанаты поставили почти 10 тысяч лайков и написали комментарии:

"Супер-ведущий", "Самый лучший ведущий Комаров - берегите себя", "если комар кусает Комарова - он каннибал?", "Не страшнее чем обнять жену Якудзы)))", "Огого. Аккуратней там. Так и до анафилактического шока недалеко", "Бедный, как жалко его".

Напомним, молодая жена Комарова из «Мир наизнанку» показала на всю страну, чем балует супруга

Также Politeka писала, что Комаров из "Мир наизнанку" показался в компании Андрея Шевченко, обратившись к украинцам

А еще Politeka сообщала, что Комаров из "Мир наизнанку" похвастался кабриолетом, на котором колесит по Украине



