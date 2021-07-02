Автору та ведучому тревел-програми "Світ навиворіт" Дмитру Комарову дісталося на Волині
38-річний мандрівник налякав публіку почервонілим і опухлим обличчям. Виявилося, що на Дмитра напали "небезпечні тварюки". Комаров показав, як виглядає зараз, а також розповів, що сталося, в новому пості в Instagram, передає Politeka.net. Судячи з геометок, зроблених на попередніх фото, зірка зараз знаходиться у Волинській області.
"Недоліки професії. Комари та оводи люблять попити кров Комарова", - повідомив ведучий. Незважаючи на муки та трохи непрезентабельний вигляд, Дмитро все ж продовжує знімати програму.
"Працюємо. Укуси - не перешкода! Знімаємо для вас круті програми✌ обіцяю, що ми вас здивуємо. І покажемо те, що ще не показували", - пообіцяв він.
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Користувачі кинулися жаліти Комарова в коментарях. Одними з перших відгукнулися зірки - співак Володимир Дантес і його дружина Надя Дорофєєва, а також ведучий Володимир Остапчук.
"😢😢😢"
"Б*яя 😢 😢 😢"
"Огоооооооооооооо"
Інші підбадьорили зірку "Світ навиворіт":
"Спасибі вам велике за Вашу роботу!)"
"Бідний😱"
"Жесть (((Бережіть Себе!!!"
"Ну тільки Діма й Олександр так можуть, і вогонь і мідні труби пройти! Щоб зробити💯 шедевральні передачі😁!"
"Комарі їдять Комарова. Канібалізм якийсь😂"
"мабуть ногами били, а не кусали"
Нагадаємо, дружина Комарова зі "Світ навиворіт" показала природну красу.
Як повідомляла Politeka, Комаров зі "Світ навиворіт" відверто висловився про медицину в Україні.
Також Politeka писала, що Комаров зі "Світ навиворіт" розкрив, чим його порадувала Молода дружина в день народження.