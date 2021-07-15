Сестра известного телеведущего Дмитрия Комарова из "Мир Наизнанку" Ангелина показала фото с вечеринки

Как пишет Politeka.net, Ангелина Комарова успела прославиться как топовый стилист Киева. Хоть девушка не такая публичная, как её знаменитый брат Дмитрий Комаров, она также активно ведет Инстаграм.

В этот раз Ангелина поделилась фото с ярким образом на вечеринку. На девушке короткое платье цвета фуксии с открытыми плечами и неоновые туфли зеленого цвета. Также она дополнила свой образ разными аксуссурами. Девушка пишет, что собрала данный образ на вечеринку в честь дня рождения подруги.

Также Ангелина поделилась откровенным фото с вечеринки, где показала свою отличную физическую форму.

"Я просто обожаю это чувство, когда ты сама себе нравишься в зеркале! Если я хочу круто погулять на вечеринке, тогда я должна быть полностью уверенна что тоже выгляжу круто." - написала Ангелина

В подписи к публикации девушка рассказала как для неё важно продумывать образы.

"Продумывать образы - это вообще мое хобби! Я испытываю настоящий кайф когда все со всем сочетается и в итоге выходит законченный и классный образ." - поделилась модница.

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