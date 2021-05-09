Сестра известного украинского телеведущего Дмитрия Комарова Ангелина показала себя на отдыхе

Как пишет Politeka.net, у телеведущего Дмитрия Комарова не только красотка-жена, но и безупречная сестра Ангелина. Хоть девушка не такая публичная, как звездный брат, но работает креативным директором салонов красоты. Красотка активно ведет социальные сети, где публикует личные фото.

В этот раз Ангелина опубликовала фото в красном купальнике. Девушка на двух кадрах продемонстрировала роскошную фигурку и грациозность, рассказав факты о себе:

"3 факта обо мне:

1. Уже 8 лет я вообще не загораю. А если приходится быть на солнце, то обязательно наношу spf 50 на все тело. Ровно 8 лет назад я ужасно загорела в Иордании.

2. Я ненавижу пляжный отдых! Просто полежать на пляже могу минуты 3 максимум. Поэтому на море мне интересен только сёрфинг или дайвинг.

3. Ношу только слитные купальники. Не потому, что прячу животик, а потому, что мне просто нравятся как они выглядят. Я думаю вы уже оценили мой новый пляжный Look от Moschino", - написала Ангелина.

Комаров сразу написал под фото: "Это та же египетская фотосессия от местного фотографа?".

Фанаты поставили почти 2 тысячи лайков и написали комментарии:

"Вижу руку мастера, купальник супер", "Я бы так про себя написала", "Я тоже намного больше люблю слитные купальники, особенно когда сзади они в виде борцовки".

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