Сестра телеведущего Дмитрия Комарова Ангелина показала яркие фото с отдыха в Египте

Как сообщает Politeka.net, у известного украинского телеведущего-путешественника Дмитрия Комарова не только красивая молодая жена Александра, но и очаровательная сестра Ангелина. Девушка не такая публичная, как ее брат, она работает креативным директором салонов красоты. А еще она молодая мама и блогер в Instagram, где часто радует своих подписчиков яркими фото и видео из жизни.

Недавно Ангелина с мужем и маленькой дочкой отправилась на отдых в Египет, откуда показала яркие снимки. А в подписи к публикации рассказала, как намучила отельного фотографа во время съемки. На снимках девушка запечатлена на фоне красивых пляжных локаций среди цветов, а на руках она держит свою малышку-дочь. Перед камерой Комарова появилась в стильном образе – на ней широкие джинсы и яркая розовая футболка оверсайз с принтом. Волосы девушки аккуратно уложены, а на лице легкий макияж.

В подписи к публикации Ангелина рассказала о приключениях с фотографом. "Мой бедный фотограф 2 часа таскался за мной с ананасом в руках для красивого кадра по всей территории отеля. Он пытался ставить меня в "стандартные" позы, а я ругалась и заставляла все переснимать. Он ругался, говорил, что устал, что ему уже пора идти, но я стояла на своем! А потом фотограф не решался показывать фотки, говорил, что я буду все критиковать!", - поделилась девушка.

Надо сказать, что в комментариях к фотографиям объявился брат девушки Дмитрий Комаров. "Позвала бы меня в Египет. Я умею хорошо фоткать. Лучше египетских фотокоров из отеля. И фотошопом не пользуюсь. Эх, Лин", - написал телеведущий.

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